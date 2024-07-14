Обстановка на пляже Ривьера в Сочи в 6:30 ☀️ На ближайшие 10 дней днем +32, ночью +22. Вода в море +27 🌊 сегодня штиль ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.
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Обстановка на пляже Ривьера в Сочи в 6:30 ☀️ На ближайшие 10 дней днем +32, ночью +22. Вода в море +27 🌊 сегодня штиль ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.