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Гид по Сочи

2 подписчика
Обстановка на пляже Ривьера в Сочи в 6:30

Обстановка на пляже Ривьера в Сочи в 6:30 ☀️ На ближайшие 10 дней днем +32, ночью +22. Вода в море +27 🌊 сегодня штиль ⭐️ ГИД ПО СОЧИ.

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