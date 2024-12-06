Просчет Макрона довел Францию до политического потрясения

Во Франции случилось политическое землетрясение. Впервые за шестьдесят с лишним лет Национальное собрание Франции объявило действующему правительству вотум недоверия, что автоматически означает отставку премьер-министра Мишеля Барнье и его подчиненных.
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