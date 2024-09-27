День Туризма ⛺️ Наш профессиональный праздник 🥳 у нас дипломы специалистов по Сервису и Туризму) @markunasov @markunasovatanya Всемирный день туризма (World Tourism Day) — международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос Отмечается 27 сентября Цель праздника пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.