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Гид по Сочи

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День Туризма ⛺️ Наш профессиональный праздник 🥳 у нас дипломы специалистов по

День Туризма ⛺️ Наш профессиональный праздник 🥳 у нас дипломы специалистов по Сервису и Туризму) @markunasov @markunasovatanya Всемирный день туризма (World Tourism Day) — международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос Отмечается 27 сентября Цель праздника пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран.

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