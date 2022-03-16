Закон и Порядок

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Война на Украине. Ситуация на фронтах, 14 марта

Война на Украине. Ситуация на фронтах, 14 марта

Карта. Наконец-то начали разбрасывать листовки над позициями ВСУ. На разных заправках Одессы цены на литр 95-го бензина варьируются от 140 до 180 рублей.

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