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Царьград

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67 жителей Коношского района получили ключи от благоустроенных квартир

67 жителей Коношского района получили ключи от благоустроенных квартир

В Архангельской области еще 67 человек переехали из аварийного жилья в благоустроенные квартирыПо президентскому нацпроекту "Жилье и городская среда" в поселке Подюга Коношского района построили два социальных дома.

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