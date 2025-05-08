Пока никто не видит: как банки пользуются невнимательностью клиентов

Россияне начали массово жаловаться на незаконные списания денег с банковских счетов. Люди сталкиваются с тем, что им незаметно подключают пакеты с платными услугами — например, СМС-уведомление или обслуживание кредитки стоимостью от 99 рублей в месяц и выше.
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