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Пока никто не видит: как банки пользуются невнимательностью клиентов

Пока никто не видит: как банки пользуются невнимательностью клиентов

Россияне начали массово жаловаться на незаконные списания денег с банковских счетов. Люди сталкиваются с тем, что им незаметно подключают пакеты с платными услугами — например, СМС-уведомление или обслуживание кредитки стоимостью от 99 рублей в месяц и выше.

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