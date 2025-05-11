Опасность садового освещения: как искусственный свет может уничтожить сад

Искусственное освещение стало важной частью садового дизайна. Светильники используются не только для красоты, их применяют для увеличения продолжительности работы в саду, освещения дорожек, а также для обеспечения общей безопасности на участке.
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