За активную гражданскую позицию и неоценимую помощь в сборе гуманитарной помощи были отмечены юные волонтёры, а также руководители организаций, на базе которых ведутся сборы.
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За активную гражданскую позицию и неоценимую помощь в сборе гуманитарной помощи были отмечены юные волонтёры, а также руководители организаций, на базе которых ведутся сборы.