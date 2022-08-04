Мощный пожар на подмосковном складе Ozon ликвидирован

Пожарные лишь утром в четверг сумели полностью потушить сильный пожар, который вчера днем охватил склад онлайн-ритейлера Ozon в подмосковной Истре, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
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