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Царьград

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Александровская ярмарка и "Растотурка" привлекут гостей 12 сентября

Александровская ярмарка и "Растотурка" привлекут гостей 12 сентября

12 сентября Курганская область примет масштабные мероприятия: в Кургане пройдет "Александровская ярмарка" с этнорейвом, а в Куртамышском округе фестиваль "Растотурка" предложит мастер-классы и угощение "кашей из топора".

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