«Моя твоя будет понимать»: Урал начинает мигрантов делать русскими по спецпрограмме

Экзаменационные центры в Екатеринбурге осадили выходцы из ближнего зарубежья Екатерина Галкина Фото: Донат Сорокин/ТАСС Российское правительство утвердило перечень государственных учреждений, которые могут проводить экзамены для мигрантов.
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