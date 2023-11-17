Русская весна
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Русская весна

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  • Андрей Сим
    Могут совсем не дождаться, вернее должны не дождаться.На Украине не жду...
  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке "Русская весна",возьми за правило.прежде чем что то копиастить,проверь,падаль, а не на врага ли ты э...Чудовищный взрыв ...
  • Олег Тимофеев
    А что остается бедным евреям делать. Ведь запад доказал что только он их может тихо грабить.Пир во время чумы...

США ведут эксперименты с биоматериалами славян — Патрушев

США ведут эксперименты с биоматериалами славян — Патрушев

США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

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