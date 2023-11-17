США ведут эксперименты с биоматериалами славян — Патрушев

США развернули вокруг России сеть лабораторий, в которых в том числе проводят эксперименты с биоматериалами славян, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.
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