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«Отмены русской культуры на ЧМ-2022 не произошло». Организаторы фан-зоны подтвердили, что в Катаре покажут ледовое шоу Татьяны Навки

Российские организаторы фан-зоны чемпионата мира по футболу-2022 подтвердили, что во время турнира в Дохе выступят российские фигуристы.

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