Гренландские акулы могут хранить секрет долголетия человека Максим МорозовГренландские акулы, крупные морские хищники, известны своим удивительным долголетием, которое может достигать минимум 272 года, а иногда и до 400 лет.
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