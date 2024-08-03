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Гренландские акулы могут хранить секрет долголетия человека

Гренландские акулы могут хранить секрет долголетия человека

Гренландские акулы могут хранить секрет долголетия человека Максим МорозовГренландские акулы, крупные морские хищники, известны своим удивительным долголетием, которое может достигать минимум 272 года, а иногда и до 400 лет.

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