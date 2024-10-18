В Симферополе в течение недели все фонтаны отключат и законсервируют до весны.Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Муниципального бюджетного учреждения РК "Парки столицы" Владимир Марченко.
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