Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 619 подписчиков

"Через Минск - к миру": Депутат Рады с надеждой отреагировал на переговоры спецпосланника Трампа с Лукашенко

"Через Минск - к миру": Депутат Рады с надеждой отреагировал на переговоры спецпосланника Трампа с Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь встретился со спецпосланником Дональда Трампа Джоном Коулом и договорился о новых шагах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя