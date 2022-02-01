Джош Гидди обошел Расселла Уэстбрука по дабл-даблам для новичка в составе «Оклахомы»

Защитник «Оклахомы» Джош Гидди помог команде добиться победы над «Портлендом» – 98:81. Гидди набрал 14 очков (5 из 12 с игры), 12 подборов и 4 передачи за 33 минуты.
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