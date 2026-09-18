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Ивановские новости

2 подписчика

0,18% избирателей проголосовали к 15:00 в Ивановской области

0,18% избирателей проголосовали к 15:00 в Ивановской области

На 15:00 средняя явка на выборах по стране составила 0,18%, Ивановская область показала результат менее 25%.

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