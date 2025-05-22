Бизнес-эксперт Пищальников: идея о 4-дневной рабочей неделе оторвана от реальности

Предложение ввести в России четырехдневную рабочую неделю оторвано от реальности, заявил "Газете.Ru" вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников, оценивая, как переход на четырехдневную рабочую неделю может повлиять на российский бизнес.