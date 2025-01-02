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Мода и Шоу-бизнес

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Джастин Бальдони обвинил Райана Рейнольдса в нанесенной травме на фоне скандала с Блейк Лайвли

Джастин Бальдони обвинил Райана Рейнольдса в нанесенной травме на фоне скандала с Блейк Лайвли

Скандал Блейк Лайвли и Джастина Бальдони продолжает набирать обороты. Напомним, актриса обвинила коллегу в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении во время съемок фильма «Все закончится на нас».

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