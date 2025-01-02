Джастин Бальдони обвинил Райана Рейнольдса в нанесенной травме на фоне скандала с Блейк Лайвли

Скандал Блейк Лайвли и Джастина Бальдони продолжает набирать обороты. Напомним, актриса обвинила коллегу в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении во время съемок фильма «Все закончится на нас».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии