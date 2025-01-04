Factbox: Китай добьется еще большего прогресса в области качественного развития по итогам 2024 года

Китай продолжает двигаться к превращению в современную социалистическую страну. В 2024 году экономика Китая показала рост, а научно-технический потенциал и общая национальная мощь увеличились, сообщило правительство.
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