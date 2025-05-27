Управление квантовым движением и гиперзапутанностью

Учёные из Caltech впервые продемонстрировали использование движения отдельных атомов для кодирования квантовой информации, создав состояние гиперзапутанности — когда одновременно связаны несколько характеристик частиц.
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