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Огород рядом с домом: в парке Маяковского можно вырастить свои помидоры, суккуленты и мяту

Огород рядом с домом: в парке Маяковского можно вырастить свои помидоры, суккуленты и мяту

В Екатеринбурге можно вырастить собственный урожай не покидая городской черты. В парке Маяковского уже несколько лет работает общественный огород, где любой желающий может бесплатно арендовать одну или две грядки.

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