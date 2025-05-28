Резня в Байкальске: 17-летний подросток убил четверых друзей из-за безответной любви?

Названа предполагаемая причина трагедии.В Иркутской области произошла трагедия. В ночь на 28 мая в частном доме в СНТ "Горный Байкал" 17-летний подросток устроил резню на вечеринке, убив четверых своих друзей.
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