НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Против лжеоператоров из Кузбасса за использование SIM-боксов завели дело

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, которые незаконно использовали абонентский терминал пропуска трафика или виртуальную телефонную станцию с целью дистанционного хищения денежных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии