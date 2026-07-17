Против лжеоператоров из Кузбасса за использование SIM-боксов завели дело

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, которые незаконно использовали абонентский терминал пропуска трафика или виртуальную телефонную станцию с целью дистанционного хищения денежных средств.
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