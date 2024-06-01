Украина в опасности: судьба Запада решится уже сегодня

Спустя два с лишним года после начала специальной военной операции (СВО) Евросоюз все еще не преодолела нерешительность и растерянность в отношении того, каким путем следует идти, чтобы не дать России одержать вопиющую победу над Украиной.
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