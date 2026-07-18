Елена Маркосян: Украина вступает в осень без АЗС, света и поддержки Запада

Почему очередную отставку премьер-министра Украины называют не реформой, а оплаченной эмиграцией? Чьи интересы на самом деле представляет глава «Нафтогаза» Корецкий, если его прочат в премьеры? Сможет ли новый Кабмин удержать разваливающуюся энергосистему перед зимой 2026 года? И почему умные представители киевской элиты больше не рвутся в правительство? Пока на выезд из Украины выстраиваются мног… Читать далее: https://govorit.