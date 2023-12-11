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Нюансы

Нюансы

(фр. nuance) – оттенок, незначительный переход цвета. «Есть, конечно, нюансы» Это как? К примеру, чиновник говорит корреспонденту, что дело сложное, и требует особого внимания.

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