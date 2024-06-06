Завод «Ямал СПГ» готовится к форс-мажору из-за возможных срывов поставок газа

ОАО «Ямал СПГ» может потерять лидирующие позиции по доходности в ЯНАО, в том числе в секторе ТЭК. У завода «Ямал СПГ» нарастает угроза срыва контрактных обязательств по перевалке сжиженного природного газа азиатским заказчикам, считают аналитики.