Завод «Ямал СПГ» готовится к форс-мажору из-за возможных срывов поставок газа

ОАО «Ямал СПГ» может потерять лидирующие позиции по доходности в ЯНАО, в том числе в секторе ТЭК. У завода «Ямал СПГ» нарастает угроза срыва контрактных обязательств по перевалке сжиженного природного газа азиатским заказчикам, считают аналитики.
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