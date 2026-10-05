В Сириусе прошёл четырёхдневный спортивный фестиваль

С 1 по 4 октября в Сириусе прошёл спортивный фестиваль, программа которого включала триатлон, заплывы на открытой воде, мужской и детский забеги, соревнования в помещении и паратриатлон.
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