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США передали ВСУ тысячи спутниковых снимков для нападения на Курскую область

США предоставили украинским военным сотни тысяч спутниковых изображений для нападения на Курскую область, сообщил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

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