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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дьяков о том, что «Спартак» готов потратить до 50 млн евро на трансферы зимой: «Заявка, что клуб хочет бороться за высокие места. Сегодня состав абсолютно средненький» 

Сообщалось, что зимой красно-белые готовы потратить на новых игроков 40-50 млн евро. «Если такая сумма будет действительно потрачена, то это круто.

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