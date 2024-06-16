Жителя Котласа осудят за кражу одной тысячи рублей с чужой карты

В межмуниципальный отдел МВД «Котласский» обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о потере своей картыВ межмуниципальный отдел МВД «Котласский» обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о потере своей картыПропажу она обнаружила после получения SMS-уведомлений о списании средств за покупки.
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