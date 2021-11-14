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Вучич планирует обсудить с Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок

Вучич планирует обсудить с Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок.

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Комментарии
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Сергей Шендо
хочет по реверсу украине продавать
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16 час.
Екатерина
Можно не сомневаться, что Путин в целях поддержания  своего имиджа "доброго, белого и пушистого" президента, внемлет просьбам Вучича и обяжет Газпром дать очередным "друзьям" больше газа и БОЛЬШУЮ скидку в цене лет этак на 10... Вот только экономика не любит, когда с ней играются мало разбирающиеся в ней политики.
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14 час.

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