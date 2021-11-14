Вучич планирует обсудить с Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок

Екатерина

Можно не сомневаться, что Путин в целях поддержания своего имиджа "доброго, белого и пушистого" президента, внемлет просьбам Вучича и обяжет Газпром дать очередным "друзьям" больше газа и БОЛЬШУЮ скидку в цене лет этак на 10... Вот только экономика не любит, когда с ней играются мало разбирающиеся в ней политики.