МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок.
Вучич планирует обсудить с Путиным цену на газ и увеличение объемов поставок
Комментарии
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Екатерина
Можно не сомневаться, что Путин в целях поддержания своего имиджа "доброго, белого и пушистого" президента, внемлет просьбам Вучича и обяжет Газпром дать очередным "друзьям" больше газа и БОЛЬШУЮ скидку в цене лет этак на 10... Вот только экономика не любит, когда с ней играются мало разбирающиеся в ней политики.
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