Путин спокоен: время расставит все по местам. Украина потеряет еще больше

В то время, когда Зеленский был занят внутренними чистками, Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими 26 июля в Санкт-Петербурге выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит западные земли, которые ранее принадлежали Польше, Венгрии и Румынии.