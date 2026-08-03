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Путин спокоен: время расставит все по местам. Украина потеряет еще больше

Путин спокоен: время расставит все по местам. Украина потеряет еще больше

В то время, когда Зеленский был занят внутренними чистками, Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими 26 июля в Санкт-Петербурге выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит западные земли, которые ранее принадлежали Польше, Венгрии и Румынии.

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