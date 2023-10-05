ВКС нанесли мощнейшие удары по ВСУ в глубоком тылу

Две ФАБ-500 упали на место дислокации тылового подразделения ВСУ в Херсонской области.Жители оккупированной части Херсонской области сообщают, что русские ВКС сбросили две ФАБ-500 на тыловые позиции ВСУ на Правобережье.
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