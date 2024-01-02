Ресторатор Васильчук выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы

Ресторатор поддержал решение Президента участвовать в мартовских выборах С журналистами АГН «Москва» встретился ресторатор Алексей Васильчук и сообщил, что выступил в поддержку решения Владимира Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году.