Кого включили в «черный список» целей России: от верхушки до ЦИПСОНа Украине всерьез восприняли слова Владимира Путина, который во вторник, 2 апреля, заявил, что теракты, которыми пытаются бороться с Россией - это «обоюдоострое оружие».
«Путин дал добро на удары»: в Киеве запаниковали от слов президента РФ
Комментарии
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Valeriy Shershkov
Украину народ создавал всей страной, после ВОВ восстанавливал всеми имеющимися силами, олигархи разорили экономику в целях личной наживы, теперешние олигархи за счёт народа вновь отстраивают экономику,чтоб власть имущим было выгодней обогащаться до следущего раздела ... цели у всех во многом единые, их достижения разные, каждая сторона отстаивает свои способы правления ... народ, как всегда, безмолствует и что то зарабатывает ...
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6 час.
Вадим Лебедев
Ну - да. Кто не понял ситуации - свалили из страны. Кто понял - сделали честные морды и вдруг стали патриотами.... Понимая... что они, не станут нужны западу - после развала страны.
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6 час.
МК
Михаил Козлов
Террор – оружие негодяев Смотри, Всевышний, сатанинская орда(1) Пытается опять распять Тебя в лице России Пощадил её Ты в прошлые года; Теперь же подлостью Тебя отблагодарили. Враги Твои – враги Росси Подчёркнуто в Писании: дьявол(2) их отец Способны лишь на зло сказал Иеремия (3) В аду угомонятся наконец. Всевышней волею найдёт Россия негодяев Увидит мир их мерзкое мурло И исполнителей, и их хозяев, Известно, где приютили их гнездо. 23.03.24г. Апк. 2.9 Ион. 8.44 Иер. 4.22
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5 час.
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