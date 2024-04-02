«Путин дал добро на удары»: в Киеве запаниковали от слов президента РФ

Valeriy Shershkov Украину народ создавал всей страной, после ВОВ восстанавливал всеми имеющимися силами, олигархи разорили экономику в целях личной наживы, теперешние олигархи за счёт народа вновь отстраивают экономику,чтоб власть имущим было выгодней обогащаться до следущего раздела ... цели у всех во многом единые, их достижения разные, каждая сторона отстаивает свои способы правления ... народ, как всегда, безмолствует и что то зарабатывает ...

Вадим Лебедев Ну - да. Кто не понял ситуации - свалили из страны. Кто понял - сделали честные морды и вдруг стали патриотами.... Понимая... что они, не станут нужны западу - после развала страны.