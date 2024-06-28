Стоматолог Минко: орехи и кофе могут повредить эмаль зубов

Врач-стоматолог Вячеслав Минко сообщил о продуктах, которые могут нанести вред зубам. Он отметил, что употребление леденцов и карамелек может быть особенно вредным, так как сахар взаимодействует с зубами на протяжении длительного времени, передает NEWS.
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