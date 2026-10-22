"I Play Rocky," a new film about the making of "Rocky" that stars Anthony Ippolito as a young Sylvester Stallone, opens in theaters Nov.
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