Как пытались снизить расход топлива на машинах в СССР: реальные способы и обычное шарлатанство

Впрочем, попытки снизить на Волге расход все-таки были. Самая забавная идея подразумевала рассверливание топливных жиклеров в карбюраторе и установка перед ними регулировочного устройства в виде двух иголок, способных менять их сечение.
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