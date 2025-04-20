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Свежие комментарии

Как пытались снизить расход топлива на машинах в СССР: реальные способы и обычное шарлатанство

Впрочем, попытки снизить на Волге расход все-таки были. Самая забавная идея подразумевала рассверливание топливных жиклеров в карбюраторе и установка перед ними регулировочного устройства в виде двух иголок, способных менять их сечение.

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