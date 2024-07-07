В Твери рецидивист попытался вынести из магазина 39 пачек масла и килограмм мандаринов

В Твери на улице Коминтерна магазин посети вор. Администратор обратилась в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, злоумышленник попытался похитить из торгового зала 39 пачек сливочного масла, 4 банки растворимого кофе, 6 упаковок форели и 1 килограмм мандаринов.