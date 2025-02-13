В США ошибочно сообщили работникам об увольнении, а затем уволили их

Управление по делам малого бизнеса (SBA) США, подчиняющееся американскому правительству, якобы по ошибке разослало находящимся на испытательном сроке сотрудникам уведомление об их увольнении, а на следующий день все же уволило некоторых из них, передает агентство Блумберг.