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Русская весна

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В США ошибочно сообщили работникам об увольнении, а затем уволили их

В США ошибочно сообщили работникам об увольнении, а затем уволили их

Управление по делам малого бизнеса (SBA) США, подчиняющееся американскому правительству, якобы по ошибке разослало находящимся на испытательном сроке сотрудникам уведомление об их увольнении, а на следующий день все же уволило некоторых из них, передает агентство Блумберг.

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