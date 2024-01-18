Главный выставочник отдают чиновнице с «тунгусовским» прошлым

В соревновании за пост директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» неожиданно появилась новая фамилия — Анны Байчибаевой, работавшей в оргкомитете сначала Универсиады, а потом, после отмены форума, Международного фестиваля университетского спорта (МФУС).
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