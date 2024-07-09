Иномарка насмерть сбила магнитогорца, выходившего из трамвая

В Магнитогорске молодой человек погиб, выйдя из трамвая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла в Магнитогорске в понедельник, 8 июля, в 20:40 на улице Трамвайная.