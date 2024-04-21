Минобороны РФ: освободили населенный пункт Богдановка Донецкой народной республики

В ходе контрбатарейной борьбы поражена боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» В Министерстве обороны РФ заявили об освобождении населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).
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