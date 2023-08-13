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«Челси» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Челси» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. Челси – Ливерпуль Дата проведения 13 августа, 18.

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