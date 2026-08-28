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Блеск и "каннибализм". В Барнауле строят тысячи "квадратов" дорогих бизнес-помещений

Блеск и "каннибализм". В Барнауле строят тысячи "квадратов" дорогих бизнес-помещений

На рынке коммерческой недвижимости Барнаула формируется новый сегмент – помещения в центре города, которые позиционируют как бизнес и премиум.

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