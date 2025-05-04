На серии побед: Бекоев нокаутировал Лодера, а Сантос справилась с Тейт на турнире UFC Fight Night в Де-Мойне

Азамат Бекоев одержал вторую досрочную победу подряд в UFC. На турнире в Де-Мойне россиянин уже в первом раунде нокаутировал триумфатора 32-го сезона The Ultimate Fighter Райана Лодера и получил бонус в $50 тыс.
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