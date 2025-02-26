ВВС Израиля ночью нанесли авиаудары по южной части Сирии. Под удар попали провинции Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда, Даръа, Дамаск.
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ВВС Израиля ночью нанесли авиаудары по южной части Сирии. Под удар попали провинции Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда, Даръа, Дамаск.
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